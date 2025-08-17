17 Agosto 2025

Taranto, vicino l’arrivo di Rocco Casiello per la corsia mancina

Anthony Carrano 17 Agosto 2025
Il Taranto accelera sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa in grado di competere per le prime posizioni del prossimo campionato di Eccellenza. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per Rocco Casiello, esterno sinistro di centrocampo classe 1998.

Il giocatore, che vanta 224 presenze quasi tutte in Serie D, nella scorsa stagione è stato uno dei titolari del Matera, formazione che ha chiuso il Girone H al sesto posto.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità, con Casiello pronto a vestire la maglia rossoblù e rinforzare la corsia mancina del Taranto.

