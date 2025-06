Taranto, via Giovan Giovine: dopo lo sgombero, ora anche senz’acqua. I residenti: “Non siamo cittadini di serie b”

TARANTO: Prima lo sgombero, adesso l’acqua chiusa. In via Giovan Giovine, a Taranto, la tensione è alle stelle. Stasera, mercoledì 4 giugno, diverse famiglie si sono ritrovate improvvisamente senza fornitura idrica. Secondo quanto riferito dagli stessi residenti, il contatore sarebbe stato staccato su autorizzazione del comune di Taranto, senza però nessun preavviso scritto.

«Non capiamo perché ci hanno tolto l’acqua», spiega una delle inquiline precisando: «Forse è per lo sgombero? Ci trattano come se fossimo cittadini di serie b, ma qui abbiamo bambini e malati, c’è anche una donna incinta con due minacce di aborto». Il riferimento della residente è dello sgombero dello scorso sei maggio, che ha fatto molto discutere.

In assenza di un chiarimento ufficiale da parte dell’amministrazione, i residenti sono scesi in strada per protestare chiedendo risposte immediate e il ripristino dei servizi essenziali.

Foto di Francesco Manfuso

