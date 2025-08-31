Taranto: via Desjardins, presi gli under Terrana e Matos

La numerazione ufficiale della rosa del Taranto ha rivelato alcuni movimenti di mercato. Non compare più il nome di Axel Desjardins, portiere italo-canadese classe 2000, tra i primi a essere annunciato. L’estremo difensore risulta svincolato dal 29 agosto 2025, segnale di un cambio di strategia: Ciro Danucci potrebbe puntare su un portiere under, liberando così un posto over da destinare all’attacco o al centrocampo.
Nella rosa rossoblù figurano invece due nuovi innesti. Il primo è Mattia Alviero Terrana, esterno sinistro nato a Canicattì il 24 luglio 2007, tesserato il 28 agosto fino al 30 giugno 2026. Proveniente dalla Sancataldese (Serie D), nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze e realizzato un gol.
Il secondo è il portoghese João Pedro da Silva Matos, attaccante esterno classe 2007. Dovrebbe essere arrivato in prestito dal Gravina, che lo aveva tesserato lo scorso 13 febbraio con contratto valido fino al 30 giugno 2026. Per lui una presenza nella passata stagione.
Numerazione di maglia ufficiale
1 Luigi Pio Capogna
2 Samuele Pavone
3 Mattia Alviero Terrana
4 Dramane Konate
5 Salvatore Simone Pino
7 Oscar Malltezi
8 Juan Matia Etchegoyen
9 Jeffery Imoh
10 Gaetano Dammacco
11 Talla Souare
15 Fabio Fernando Delvino
18 Alessandro Di Paolantonio
20 Joao Pedro Da Silva Matos
21 Umberto Monetti
22 Luca De Simone (portiere)
23 Domenico Brunetti
24 Ronerto Marino
27 Emanuele Calabria
28 Valentin Didace Emane
33 Davide Derosa
77 Boze Vukoja
95 Lamin Jallow
