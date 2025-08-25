Taranto, vertice Ferrarese – Ladisa: Fondazione aiuterà il club, ok ad allenamenti su campo B

Collaborazione concreta tra istituzioni e la nuova società di calcio a Taranto. Importante vertice tra il Commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e Vito Ladisa presidente della Ss Taranto, presso la sede della struttura commissariale.
Durante l’incontro è stata ufficializzata la partecipazione della Fondazione del Mediterraneo alla vita calcistica rossoblù. Ferrarese, attraverso la sua Fondazione, metterà a disposizione anche risorse economiche, rispettando l’impegno annunciato e promesso nelle scorse settimane.
Si è discusso inoltre dell’utilizzo dello stadio ‘Erasmo Iacovone’, con particolare attenzione alla data di consegna dell’impianto del rione Salinella, indipendentemente dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo, previsto per il 21 agosto 2026.
Tra gli altri temi trattati anche la possibilità per il Taranto di allenarsi sul campo B e lo stato di avanzamento nella costruzione della squadra in vista del campionato, che prenderà il via il 7 settembre. Rinviata la presentazione della squadra a Palazzo di città prevista per il 29 agosto: “Meglio fare le cose senza fretta” ha evidenziato Ladisa.
