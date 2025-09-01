Taranto, Verdi-Avs: “L’Europa ha detto no ad Aia ex Ilva”

TARANTO – Europa Verde AVS di Taranto e risulta per la pronuncia della Commissione Europea che ha detto no all’Aia per la ex Ilva di Taranto. È probabile ora l’apertura di una nuova procedura di infrazione per il nostro Paese. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Aia ex Ilva Continue Reading Previous Lecce, vasto incendio nella zona industriale potrebbe interessarti anche Lecce, vasto incendio nella zona industriale 1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo Potenza, inaugurata una nuova farmacia nell’ospedale San Carlo 1 Settembre 2025 Giuseppe Cutro Le pagelle di Bari-Monza: Moncini gol da bomber vero, Dorval sufficiente ma non ancora al top 1 Settembre 2025 Flavio Insalata Bari-Taranto, treni di nuovo in servizio: bus sostitutivi per alcune tratte 1 Settembre 2025 Dante Sebastio Taranto, avviata raccolta firme per intitolare a Oronzo Forleo il nuovo ospedale 31 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Regionali, Sebastiano Leo: “Candidato centrodestra? Non è un nostro problema” 31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo
