Taranto, Verdi-Avs: “L’Europa ha detto no ad Aia ex Ilva”

Leo Spalluto 1 Settembre 2025
TARANTO – Europa Verde AVS di Taranto e risulta per la pronuncia della Commissione Europea che ha detto no all’Aia per la ex Ilva di Taranto. È probabile ora l’apertura di una nuova procedura di infrazione per il nostro Paese.

 

