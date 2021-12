TARANTO – Città spazzata dal forte vento, conseguenza in Viale Jonio in località San Vito dove sono stati letteralmente sradicati alcuni alberi. Sono stati i passanti a lanciare l’allarme, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco del locale comando provinciale, il cui intervento è servito per mettere in sicurezza la zona. Non ci sono stati feriti.



Si ringrazia per le foto Francesco Manfuso