Taranto, venerdì 6 giugno Checco Tacente in piazza Vittoria

Il candidato sindaco chiude la campagna: “Non sarà solo un comizio, ma la festa di un nuovo inizio”. Presenti D’Attis, Gemmato, Marti, Cannito, Poli Bortone e Marchionna

Venerdì 6 giugno, alle 19.00 in piazza della Vittoria a Taranto, comizio di chiusura della campagna elettorale della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Tacente. L’iniziativa, come sottolineato dallo stesso candidato, non sarà soltanto un comizio, ma “una festa, non una fine, ma un inizio”.

Sul palco interverranno i principali esponenti regionali del centrodestra, a partire da Gianfranco Chiarelli (Udc), Luigi Morgante (Noi Moderati), Mauro D’Attis (Forza Italia), Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia) e Roberto Marti (Lega).

Accanto ai coordinatori regionali, porteranno il proprio sostegno anche alcuni primi cittadini pugliesi: Mino Cannito, sindaco di Barletta, Giuseppe Marchionna (Brindisi), Adriana Poli Bortone (Lecce) e Luca Lazzaro, già candidato sindaco al primo turno per la coalizione di centrodestra.

L’evento si concluderà con l’intervento di Francesco Tacente, candidato della lista civica Taranto vince, che guiderà la coalizione nella sfida finale in vista del voto.

