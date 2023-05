Taranto: Vendeva metadone, arrestato pregiudicato

Negli ultimi giorni, i Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno notato un movimento insolito in via Ancona, nelle vicinanze del SERD, per la presenza di un 57enne noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, il quale si avvicinava in modo frenetico a coloro che avevano appena ritirato la loro dose di metadone.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno sviluppato forti sospetti che stesse gestendo un fiorente traffico di metadone, cosi hanno deciso di appostarsi sin dalle prime ore del mattino aspettando il suo arrivo.

Come nei giorni precedenti, lo hanno visto avvicinarsi ai pazienti che avevano appena ritirato il dosaggio per acquistare le loro fiale. A un certo punto è stato fermato da un’auto, con un uomo alla guida, al quale ha consegnato i flaconi appena acquistati. Subito dopo lo scambio, gli agenti sono intervenuti bloccando sia il venditore che l’acquirente.

Gli agenti hanno deciso di perquisire l’auto del 57enne, parcheggiata nelle vicinanze, recuperato, nel vano motore, una busta di plastica con nove flaconi di metadone da circa 100 ml ciascuno.

Durante la perquisizione dell’appartamento dell’uomo, a Statte, sono stati trovati altri dieci flaconi identici a quelli presenti nell’automobile. Il presunto spacciatore è stato arrestato e posto ai domiciliari nella sua abitazione, mentre l’acquirente, un 48enne di Brindisi, è stato denunciato in stato di libertà.

