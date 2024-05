Taranto, vende alcol a minori: bar chiuso per 5 giorni

Negli ultimi giorni, la Squadra Amministrativa della Polizia ha intensificato i controlli per garantire il rispetto del divieto di somministrazione di alcolici ai minori, concentrandosi soprattutto sui luoghi di ritrovo giovanili nel fine settimana.

Durante un’ispezione in un bar di Viale Magna Grecia, a Taranto, gli agenti hanno scoperto un dipendente che serviva alcolici a minori di 16 anni senza verificare l’età.

Questo ha portato alla sospensione della licenza del bar per 5 giorni, decisa dal Questore di Taranto, Massimo Gambino, per la gravità della violazione e il pericolo per la sicurezza pubblica e la salute dei minori.

Anche a Massafra, la Divisione di Polizia Amministrativa ha sospeso per 10 giorni l’attività di un circolo privato, frequentato da persone con precedenti penali, rappresentando un rischio per l’ordine pubblico.

