TARANTO – Un incendio di vaste proporzioni si è propagato nella serata di sabato 30 luglio, intorno alle 21.00, in zona Santomaj, a Gandoli, sul litorale di Taranto. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura tra i residenti, numerosi nel periodo estivo. A prendere fuoco un canneto: fortunatamente l’incendio non ha lambito le case. Sul posto sono intervenuti la Protezione Civile, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco con tre autopompe e tre jeep. Le fiamme sono state domate in poco più di un’ora.