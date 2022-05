Taranto, vasto incendio in Viale Ionio, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

TARANTO – Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nel pomeriggio di sabato in Viale Ionio a Taranto. Impegnati a lungo i vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con numerosi uomini e mezzi per evitare che il fuoco raggiungesse alcune strutture private ubicate a poca distanza dall’area del rogo. Per ore hanno dovuto fronteggiare le fiamme, diventate molto alte, sviluppatesi anche a causa della presenza di rifiuti tra le sterpaglie. La zona interessata dall’incendio è molto vasta, si trova proprio a ridosso di due strutture molto frequentate, una di queste è un cantiere navale e di rimessaggio imbarcazioni. Fortunatamente non ci sono state conseguenze a persone o cose, dopo diverse ore di duro lavoro i Vigili del Fuoco sono riusciti ad avere la meglio e la situazione è tornata alla normalità.

Intanto si ripropone con largo anticipo il triste fenomeno degli incendi estivi che oltre a distruggere centinaia di ettari di macchia mediterranea su tutto il territorio regionale, mette a repentaglio la pubblica incolumità. Una vera e propria piaga che ogni anno si ripresenta.