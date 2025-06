Taranto, vasto incendio a Taranto 2: fiamme alimentate dal vento

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno nel quartiere Taranto Due. Le fiamme, partite da una zona di vegetazione incolta, si sono propagate rapidamente grazie al vento che sta spingendo il fronte di fuoco in più direzioni. A scopo precauzionale, alcuni residenti delle abitazioni più vicine al rogo sono stati invitatati a rimanere in casa con porte e finestre chiuse, a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta in evoluzione. Sul posto i vigili del fioco di Taranto e la Guardia di Finanza. La zona è stata momentaneamente chiusa al traffico per ragioni di sicurezza. (In aggiornamento)

