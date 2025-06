Taranto, vasto incendio a Marina di Lizzano: a fuoco vegetazione (video)

Un vasto incendio è divampato a Marina di Lizzano, in provincia di Taranto, nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno. A fuoco ettari di vegetazione. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Per domare le fiamme in azione anche un canadair. Si indaga per comprendere l’origine del rogo.

