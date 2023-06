Taranto: Vanzina, Capua e Gratteri all’Angolo della conversazione

Da metà giugno a inizio settembre, cultura e libri ancora protagonisti allo Yachting Club, come ogni estate. Torna per il diciannovesimo anno consecutivo la rassegna ‘L’angolo della Conversazione’, diventata ormai uno degli appuntamenti immancabili del cartellone estivo tarantino.

Il regista e scrittore Enrico Vanzina, lo psicoanalista Massimo Recalcati, il procuratore capo Nicola Gratteri, la professoressa Ilaria Capua e il giornalista scrittore Marcello Veneziani sono solo alcuni dei nomi attesi allo Yachting per l’edizione 2023 de “L’Angolo della Conversazione” arricchita, come ormai tradizione, dai concerti a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e da un paio di spettacoli teatrali di cui uno scritto e diretto da Clarizio di Ciaula della Compagnia del Teatro Orfeo.

I dettagli della rassegna sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a cui, oltre ai titolari dello stabilimento Gianluca Piotti e Daniela Musolino, hanno preso parte i partner BCC San Marzano, Programma Sviluppo e Maldarizzi Automotive che da tempo sostengono la seguitissima iniziativa. Un ringraziamento anche ai partner tecnici Varvaglione, Palma Arredamenti e Valdo Spumanti, alla Jonian Dolphin Conservation, da sempre legata allo Yachting, e alle librerie Mondadori Bookstore, Ubik, Dickens e Mandese per la preziosa collaborazione. Anche quest’anno, ‘L’Angolo della Conversazione’ si fregia del patrocinio morale del Comune di Taranto. In rappresentanza dell’amministrazione era presente alla conferenza l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Giorno.

“Ripartiamo col solito grande entusiasmo, proponendo un’altra ricchissima edizione della nostra rassegna, che vedrà alternarsi allo Yachting Club nomi di spicco del panorama nazionale, ma anche autori tarantini, come Mariangela Tarì e Raffaella Fanelli – afferma Gianluca Piotti -. A questo proposito ricordo come nel lontano 2005 la nostra rassegna nacque proprio con l’idea di presentare autori locali e molti di questi hanno visto il loro esordio proprio sul nostro palco. Nel tempo si è ampliata diventando un contenitore culturale più completo e in grado di attirare anche nomi di fama nazionale. Tutto questo comporta un impegno oneroso, non solo in termini economici, ma a parte la passione per la letteratura e la cultura in genere,crediamo fortemente nel ritorno in termini di immagine e marketing delle nostre iniziative; infatti siamo fermamente convinti che la cultura sia un importante attrattore turistico e quindi economico. Infine, siamo orgogliosi che tantissimi nostri ospiti, negli anni, abbiano avuto l’opportunità di conoscere Taranto, il suo meraviglioso mare e il nostro modo di fare accoglienza”.

La cultura resta una delle colonne portanti della stagione estiva targata Yachting Club, ma il ventaglio di proposte dello stabilimento è davvero ampio. “L’Angolo della Conversazione è uno dei nostri fiori all’occhiello e riscuote sempre notevole successo, quel successo che ci convince a riproporre la rassegna ogni estate – dice Daniela Musolino -. Però vorrei ricordare che lo Yachting offre anche servizio di spiaggia e, nell’area attrezzata denominata Y Beach dedicata ai giovani con il famoso Barotto, la possibilità di praticare sport sulla sabbia come beach volley, beach tennis, beach soccer e il modernissimo Teqball. A questo proposito voglio annunciare che l’8-9 e 10 settembre si disputerà proprio sui nostri campi la 3a edizione del Campionato Italiano interforze di beach volley maschile, femminile e misto, torneo in fase di definizione da parte del Ministero della Difesa. Ma non posso dimenticare l’intrattenimento musicale, i servizi di bar e ristorazione gestiti da Archi del Duca degli amici Damiano e Lucia e per la sera il rinnovato Lounge Bar Terrazza Puglieria. Infine desidero menzionare il nostro elegante B&B immerso nella pineta di San Vito”.

La BCC San Marzano punta ancora forte su ‘L’angolo della Conversazione’. Il presidente Emanuele Di Palma crede tanto in questo tipo di iniziative. “La cultura è per la BCC San Marzano una mission da sempre, con l’obiettivo di favorire la crescita sociale ed economica del territorio in cui operiamo -spiega-. È il nostro impegno affinché tutto ciò di cui ci occupiamo abbia un impatto positivo sulla comunità. Con questo spirito rinnoviamo la partnership con lo Yachting Club per sostenere la nuova edizione dell’Angolo della Conversazione, in cui diverse forme d’arte incontrano la bellezza del nostro territorio, creando nuove opportunità di turismo e di sviluppo”.

Anche Programma Sviluppo continua ad affiancare la rassegna culturale dello Yachting. Il direttore generale, Silvio Busico, spiega perché. “Programma Sviluppo ha puntato sulla promozione della lettura, precondizione per l’acquisizione di ogni altro knowhow, per celebrare il 2023 Anno europeo delle competenze – evidenzia Busico -. Ciò rafforza la convinzione con la quale da sempre sosteniamo l’Angolo della Conversazione salotto del libro nato come innovativo esperimento culturale ormai diventato punto di riferimento dell’estate pugliese”.

Ha voluto confermare il proprio apporto anche Maldarizzi Automotive. “La nostra è una realtà consolidata nel mondo della mobilità, attenta alla cultura, allo sport, al green, alla transizione dell’elettrico. Ma vogliamo fare di più: la crescita di un territorio deve passare necessariamente attraverso la promozione culturale, lo sviluppo sociale, un modo diverso di raccontare i luoghi in cui viviamo e la nostra gente – dichiara il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive -. Per tutti questi motivi siamo vicini a chi interpreta al meglio questa necessità di crescita comune e di innovazione, proprio come lo Yachting Club. Per noi è un periodo di traguardi e di festeggiamenti, anche grazie alla nuova apertura di una sede a Lecce, un ulteriore tassello dell’investimento della mia azienda che con la sua presenza nel Salento si estende adesso su tutta la Puglia e la Basilicata. A proposito di obiettivi raggiunti, nel 2022 abbiamo festeggiato i 50 anni di attività dello Yachting Club e quest’anno ci prepariamo per vivere insieme un’altra importante stagione culturale tra presentazioni di libri, concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli. Siamo da sempre attenti alla cultura, non solo dell’automotive: così saremo al fianco della rassegna 2023 per dare un contributo ai nostri clienti e ai nostri amici”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp