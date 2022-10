Anche con il Potenza, Gianmarco Vannucchi si è confermato tra i migliori in campo. L’estremo difensore, ospite della trasmissione Rossoblù in onda su Antenna Sud Extra, ha commentato così l’ultimo successo interno degli ionici: “Abbiamo disputato una gran partita sotto l’aspetto caratteriale e della grinta. Come nelle precedenti uscite, siamo stati una squadra vera. Da quando sono arrivato, abbiamo sbagliato solo il secondo tempo di Pagani, ma ci siamo riscattati ultimamente”.

Con questo successo, la squadra di Capuano compie un vero e proprio balzo in avanti in classifica: “Il merito di questi traguardi è della squadra e del nostro spirito di sacrificio – ha sentenziato Vannucchi -. In squadra ci sono tanti giovani interessanti e con voglia di migliorare. È impossibile non guardare la classifica, ma deve stimolarci domenica dopo domenica. Vincere aiuta a vincere e ora lavoriamo con più armonia e positività. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, domenica ci aspetta una gara difficilissima”.

Ingaggiato a stagione già iniziata, l’ex Padova non ha faticato a divenire una colonna portante della squadra rossoblù: “Giocare subito dopo il mio arrivo non è stato facile, avevo alle spalle solo degli allenamenti individuali. Fin da subito, però, ho capito di essere arrivato in un gruppo speciale. Durante la settimana lavoriamo tanto sui dettagli e miglioriamo giorno dopo giorno. Avevo affrontato diverse volte Capuano da avversario, il suo impatto è stato molto positivo, è la nostra arma in più. Mi chiede spesso di seguire la linea difensiva e di farmi trovare pronto. La parata più difficile nel match contro il Potenza? Quella a pochi minuti dal termine del secondo tempo”. (Foto Walter Nobile / Taranto FC)