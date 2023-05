Taranto: Utero in affitto reato universale, FdI raccoglie firme

Sabato 27 maggio, dalle ore 09,30 nella centralissima Piazza Immacolata presso il gazebo di Fratelli d’Italia Taranto, raccolta firme per sostenere la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale.

Militanti, simpatizzanti e semplici cittadini saranno accolti da Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Taranto, dai componenti del coordinamento, dai parlamentari Dario Iaia e Giovanni Maiorano, dal consigliere regionale Renato Perrini, dai consiglieri Comunali Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano, dai presidenti di tutti i circoli cittadini e da Matilde Percolla, referente del dipartimento pari opportunità famiglia e valori non negoziabili di Taranto e Provincia.

La sottoscrizione, per la quale si può firmare anche online all’indirizzo nouteroinaffitto.it, nasce sull’onda della proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per rendere il ricorso alla maternità surrogata reato universale e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’estero. Il testo base della proposta è già stato approvato in Commissione Giustizia alla Camera e passerà adesso al vaglio nelle aule di Camera e Senato.

Fratelli d’Italia lavora da tempo per mettere un freno alla pratica aberrante della maternità surrogata, la forma di schiavitù del terzo millennio che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce: la proposta di legge, presentata nel 2018, finora era rimasta chiusa nei cassetti.

Con la maggioranza scaturita nella vittoria alle elezioni politiche ha finalmente preso il via la sua discussione: una battaglia di civiltà che invitiamo i tutti i cittadini a sostenere, a prescindere dall’orientamento politico.

