Taranto | Usura, assolto il Cda della Popolare Pugliese

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare Pugliese (BPP) in carica nel 2010 è stato assolto dal giudice dell’udienza preliminare di Taranto, Pompeo Carriere, dall’accusa di usura. L’aveva avanzata una società di Taranto, la Emetec 2, in relazione ad una serie di finanziamenti che la stessa impresa aveva ottenuto dall’istituto di credito. In sede di udienza le contestazioni dell’azienda riguardanti l’applicazione di interessi oltre la soglia di legge, si sono però rivelate infondate dopo aver riscontrato sia la regolarità del procedimento adottato dal cda della Banca, che i documenti presentati dal collegio della difesa, composto dagli avvocati Massimo Manfreda e Beppe Dell’Anna, coadiuvati dal consulente tecnico, Antonio Intelligente. Il collegio difensivo ha dimostrato che BPP non ha applicato interessi superiori a quelli previsti dalla legge e sempre nell’ambito delle norme stabilite dalla Banca d’Italia. Gli interessi applicati, infatti, sono stati dichiarati nell’udienza ben al di sotto della soglia dei tassi usurari. “Una corretta dialettica processuale – ha commentato l’avvocato Massimo Manfreda – ha reso manifesta la totale inconsistenza della contestazione. La sentenza emessa formula un giudizio di insostenibilità dell’accusa”. (AGI)