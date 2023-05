TARANTO – Dichiarazione dei consiglieri comunali di Taranto Massimiliano Di Cuia (Fi), Gianpaolo Vietri e Tiziana Toscano (FDI) e di Francesco Battista (Lega):

“L’Urbanistica è una materia serissima, che incide sul futuro e sullo sviluppo del territorio e richiede ampi approfondimenti, anche di natura tecnica: è per questo che chiediamo il rinvio della seduta monotematica del Consiglio comunale di Taranto convocata per martedì prossimo. Dovremmo leggere, approfondire, confrontarci su oltre 400 pagine di provvedimento, il Documento programmatico preliminare, i cui allegati ci sono stati trasmessi solo qualche giorno fa. Impossibile pensare di farlo con la dovuta serietà in così poco tempo. All’ordine del giorno, appunto, ci sarebbe il Dpp che, se approvato, condizionerà tutte le fasi e gli atti successivi per giungere fino al nuovo Piano Urbanistico Generale che condizionerà lo sviluppo di Taranto per i prossimi decenni. Non abbiamo tempo sufficente per leggere le carte e per approfondire adeguatamente la questione. Perciò, data l’importanza del tema, non possiamo che chiedere con forza un rinvio della seduta affinché tutti i consiglieri possano essere messi nelle condizioni di esprimere un voto con rigore e senso di responsabilità ed il consiglio comunale non venga mortificato nelle sue prerogative”.

