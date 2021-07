Taranto | Uccide la compagna a coltellate e tenta il suicidio

Omicidio a Taranto nel tardo pomeriggio di oggi in via Boiardo angolo via Montalcini, strada parallela a viale Unità d’Italia, l’arteria che collega la città a Talsano.

Un uomo di 75 anni, incensurato, colto da un improvviso raptus avrebbe ucciso la compagna 71enne con una serie di coltellate e poi avrebbe tentato il suicidio, colpendosi con la stessa arma : al momento ricoverato presso l’ospedale “SS Annunziata” di Taranto, vigile e cosciente, è piantonato dagli inquirenti in attesa degli esiti finali degli accertamenti di polizia giudiziaria ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda.

++++ IN AGGIORNAMENTO