Taranto: uomo trovato ferito in casa in una pozza di sangue

Nel pomeriggio di martedì 25 marzo, a Taranto, un uomo è stato ritrovato in una pozza di sangue all’interno di un appartamento in via Leonida.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, in forte stato di agitazione, si sarebbe procurato le ferite autonomamente utilizzando un coltello. Pare che fosse solo in casa al momento dell’accaduto e abbia perso molto sangue.

Sul posto sono immediatamente intervenute tre volanti della polizia, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi.

Notizia in aggiornamento.

(foto e video: Francesco Manfuso)

