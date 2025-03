Taranto, uomo accoltellato in via Leonida: c’è un arresto

C’è un arresto per la violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di martedì 25 marzo in un appartamento di via Leonida 55, a Taranto. Si tratta di un cittadino straniero, la cui nazionalità non è ancora stata resa nota.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 32enne si trovava nell’appartamento insieme a un 39enne: quest’ultimo, al culmine di una lite, è stato accoltellato più volte a nuca, collo, braccia e torace. L’aggressore è fuggito, ma la vittima ha cercato di inseguirlo per poi crollare sul pianerottolo chiedendo aiuto a un vicino, che ha immediatamente allertato Polizia e 118.

Gli agenti sono riusciti a risalire al 32enne seguendo le tracce di sangue lasciate sull’asfalto per oltre due chilometri fino a uno stabile di via Icco: qui, l’aggressore, ferito, è stato rintracciato e ha confessato. Sequestrati i coltelli utilizzati nella colluttazione, l’uomo ora è piantonato all’ospedale SS. Annunziata: dovrà rispondere di lesioni gravi e tentato omicidio.

