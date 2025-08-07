Taranto, Unitalsi: il rientro da Lourdes

È rientrato presso la stazione di Taranto il Treno Speciale, il treno bianco dell’ Unitalsi proveniente da Lourdes. Abbiamo raccolto le emozioni dei pellegrini
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
