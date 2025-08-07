7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Unitalsi: il rientro da Lourdes

Laura Milano 7 Agosto 2025
centered image

È rientrato presso la stazione di Taranto il Treno Speciale, il treno bianco dell’ Unitalsi proveniente da Lourdes. Abbiamo raccolto le emozioni dei pellegrini

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, CGIL contro ministero: “Scavalcati sui contratti all’Arsenale”

7 Agosto 2025 Redazione

Sopralluogo del sindaco allo Stadio del Nuoto di Taranto

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, auto impazzita danneggia sei veicoli e crea il caos in città

7 Agosto 2025 Massimo Todaro

Casartigiani Taranto: “Usare 8 milioni JTF per sportelli CAT e CATA”

7 Agosto 2025 Redazione

Disturba clienti in un bar e aggredisce i Carabinieri: uomo arrestato a Taranto

7 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, auto si ribalta e fiamme in città

7 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Taranto, CGIL contro ministero: “Scavalcati sui contratti all’Arsenale”

7 Agosto 2025 Redazione

Sopralluogo del sindaco allo Stadio del Nuoto di Taranto

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, Unitalsi: il rientro da Lourdes

7 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, auto impazzita danneggia sei veicoli e crea il caos in città

7 Agosto 2025 Massimo Todaro