Nuovo sponsor per il Taranto Calcio. Annuncio ufficiale da parte dell’Università Niccolò Cusano, che diventa sponsor della squadra giovanile under 17. Taranto FC e Unicusano, infatti, hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale si promuove, ancora una volta, il valore sport-cultura.

“A partire da questa stagione, il Taranto Football Club 1927 (under 17) entra nella famiglia Unicusano. Siamo davvero lieti di questa partnership e ringraziamo il Presidente Stefano Bandecchi per il desiderio di investire nel settore giovanile e, in particolare, sulla nostra squadra che sta disputando il Campionato Nazionale Under 17”, commenta il Presidente Massimo Giove.