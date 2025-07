Taranto, una tesina per i Carabinieri: passione e coraggio a 13 anni

TARANTO – “Il sogno in divisa: un ragazzo racconta la sua passione per l’Arma dei Carabinieri”.

Per alcuni l’esame di terza media è solo un passaggio obbligato. Per altri diventa l’occasione per esprimere qualcosa di profondo. È il caso di un giovane studente dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari – Giovanni XXIII” di Palagiano che ha scelto di dedicare la sua tesina a ciò che sente già parte di sé: l’Arma dei Carabinieri.

Ha intitolato il suo elaborato “L’Arma dei Carabinieri: la mia passione”, raccontando un sogno che lo accompagna fin da quando era bambino: diventare Carabiniere. Non per desiderio di autorità, ma per uno spirito di servizio che sente vivo dentro di sé. Già da piccolo, osservare le pattuglie per strada accendeva in lui un senso di appartenenza, come se quel mondo lo chiamasse da sempre.

Il lavoro presentato alla commissione ha commosso insegnanti e compagni, non solo per la qualità dell’elaborato, ma per l’autenticità del messaggio: rispetto, altruismo, legalità e impegno verso gli altri. Tra le citazioni più toccanti, quella di Salvo D’Acquisto – “Se muoio per altri cento rinasco altre cento volte” – che il ragazzo sente come guida morale per il futuro che sogna.

La sua tesina non è rimasta solo un ricordo scolastico: è stata consegnata personalmente al Colonnello Antonio Marinucci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Un gesto che ha emozionato anche chi ogni giorno indossa quella divisa con orgoglio.

In un’età in cui spesso manca chiarezza sul domani, questo giovane ha saputo dire con decisione quale strada vuole percorrere. Non cerca un ruolo di prestigio, ma un modo per essere utile, per difendere i valori in cui crede. Un esempio raro, che parla di impegno e speranza.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina ai giovani attraverso progetti educativi, trova oggi in questo ragazzo un simbolo concreto di quanto quei valori possano mettere radici. La sua testimonianza ci ricorda che anche un sogno, se coltivato con convinzione, può diventare un messaggio potente: servire con onore è possibile, anche a tredici anni.

