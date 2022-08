TARANTO – Una forte esplosione ha distrutto una villetta in via Storione, a San Vito, quartiere alle porte di Taranto. È successo nel primo pomeriggio di sabato 13 agosto. Fortunatamente non ci sono feriti dal momento che i proprietari erano al mare, ma la deflagrazione è stata così potente da sventrare l’abitazione, sono stati abbattuti i muri perimetrali. Il forte boato che ha improvvisamente scosso la quiete del pomeriggio estivo è avvenuto poco dopo le 14, ed è stato avvertito anche dai bagnanti della vicina spiaggia di Viale del Tramonto, sono stati i vicini a dare l’allarme, vissuti momenti di grande paura. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale, un’ambulanza del servizio di soccorso del 118 e Vigili del Fuoco, intervenuti anche con una gru per accedere dall’alto, dovranno essere stabilite le cause che hanno provocato l’esplosione, che dovrebbe essere stata causata da una fuga di gas. (Sul posto Gianni Sebastio).