Taranto, un terminale di rigassificazione in attesa del nulla osta

TARANTO – La società “Terminale di Rigassificazione GNL di Taranto srl “, con sede a Milano, ha inviato alla Direzione Generale Regionale dei Vigili del Fuoco l’Istanza per il rilascio del NOF- Nulla Osta di Fattibilità relativo alla verifica della sicurezza del Terminale di Rigassificazione GNL da allocare alla “testa” del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto su una superficie di 20 ettari, marginale per le operazioni portuali, distante dalla linea di costa circa km.2, dal deposito Agip km. 3,5 e dalla città km. 6,5, “in una configurazione di onshore equipollente ad un offshore ma non interessato dalle problematiche della sicurezza dell’ormeggio, dei sovraccosti e dell’intermittenza delle forniture, proprie delle navi rigassificatrici”. Il Terminale sarà collegato alla rete SNAM con un gasdotto di 14 chilometri fino al punto di connessione del nodo di Palagiano dal quale ha inizio la Dorsale Adriatica fino a Manerbio e il successivo tratto di collegamento con l’Austria.

Il Progetto Definitivo, redatto con la consulenza specialistica di RINA Consulting SPA , allegato all’Istanza, prevede la costruzione di un impianto di rigassificazione di capacita’ pari a 12 Mld/mc/anno dedicato alla sicurezza energetica nazionale ed europea potendo garantire forniture di gas con le modalità’ disposte dalla IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) ovvero “continue, affidabili e ad un prezzo compatibile per le famiglie e l’industria energivora”.

“La competitività’ del Terminale GNL di Progetto in termini di sicurezza , tutela ambientale e competitività economica , discende dalle caratteristiche infrastrutturali e logistiche del sito, uniche nel panorama costiero nazionale, in quanto sufficientemente allocato a largo rispetto alla linea di costa, già assoggettato alle verifiche di ottemperanza della VIA e dotato di infrastrutture quali parti integranti di opere previste nel progetto del Terminale; condizioni uniche non ripetibili, che determinano – si legge – un notevole contenimento dei tempi autorizzativi e di costruzione (meno di due anni), un risparmio sui costi di costruzione, una contenuta tariffa di rigassificazione, un prezzo del gas inferiore rispetto alla quotazione della borsa di Amsterdam- TTF nonché un prezzo competitivo rispetto ad altri terminali GNL e ai gasdotti transfrontalieri comunque potenzialmente esposti all’instabilità geopolitica.

La società proponente rimane aperta ad un eventuale partenariato pubblico/privato ritenendo che le infrastrutture logistico-energetiche strategiche , riguardando direttamente l’interesse pubblico diffuso, debbano prevedere il controllo diretto o indiretto degli Enti pubblici per non rientrare nelle attività specificatamente speculative attinenti alla sfera privatistica, e conseguentemente con ritorni economici diretti per il territorio”.

Per la cronaca, va sottolineato che la proposta non ha alcun collegamento con le note vicende in atto relative all’ex Ilva.

