Taranto, un talk show sul mare “oro blu” della città

TARANTO – Un dibattito sul mare come oro blu di Taranto.è quello che si è svolto a palazzo amati su iniziativa della dirigenza della gara sportiva Mediterraneo open Water. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: mare Continue Reading Previous Taranto, ex Ilva: Bitetti insiste, “Niente firma senza garanzie precise”Next Taranto, intervento di ripristino per la ringhiera della Città Vecchia potrebbe interessarti anche Taranto, intervento di ripristino per la ringhiera della Città Vecchia 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, ex Ilva: Bitetti insiste, “Niente firma senza garanzie precise” 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, nomine dopo Ferragosto per le partecipate 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni 10 Agosto 2025 Redazione Taranto, sindaco sfida Governo su ex Ilva: “Piano chiaro o niente accordo” 10 Agosto 2025 Dante Sebastio Grottaglie, vasto incendio sulla SP72: a fuoco vegetazione 10 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Taranto, intervento di ripristino per la ringhiera della Città Vecchia
Taranto, ex Ilva: Bitetti insiste, “Niente firma senza garanzie precise”
Taranto, nomine dopo Ferragosto per le partecipate
Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni
Taranto, sindaco sfida Governo su ex Ilva: “Piano chiaro o niente accordo”
Grottaglie, vasto incendio sulla SP72: a fuoco vegetazione