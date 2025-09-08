8 Settembre 2025

Taranto, un progetto per un polo industriale sostenibile

Leo Spalluto 8 Settembre 2025
TARANTO – Il 30 settembre TA ospiterà un importante convegno sull’innovazione circolare dell’industria .in particolare sarà presentato un esempio di riconversione industriale sostenibile.

