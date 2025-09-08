Taranto, un progetto per un polo industriale sostenibile

TARANTO – Il 30 settembre TA ospiterà un importante convegno sull’innovazione circolare dell’industria .in particolare sarà presentato un esempio di riconversione industriale sostenibile. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: polo industriale Continue Reading Previous «Settembre aperti», la sfida di Maruggio che prova a destagionalizzareNext Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP potrebbe interessarti anche Taranto, un film-documentario sulla lotta per l’ambiente 8 Settembre 2025 Leo Spalluto Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP 8 Settembre 2025 Redazione «Settembre aperti», la sfida di Maruggio che prova a destagionalizzare 8 Settembre 2025 Marzia Baldari Primitivo di Manduria: annata buona, ma i prezzi delle uve da vino crollano 8 Settembre 2025 Marzia Baldari Taranto, auto si ribalta a Talsano: anziani coniugi in ospedale 8 Settembre 2025 Dante Sebastio Taranto, 48 dosi di droga in tasca: arrestato 21enne 8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio
potrebbe interessarti anche
Taranto, un film-documentario sulla lotta per l’ambiente
Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP
«Settembre aperti», la sfida di Maruggio che prova a destagionalizzare
Primitivo di Manduria: annata buona, ma i prezzi delle uve da vino crollano
Taranto, auto si ribalta a Talsano: anziani coniugi in ospedale
Taranto, 48 dosi di droga in tasca: arrestato 21enne