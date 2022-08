TARANTO – Rifiuti dati alle fiamme con l’intervento dei Vigili del fuoco al Parco della Rimembranza alla periferia di Taranto. Fumo denso, frutto della combustione di materiali di ogni genere, accumulati in un’area verde a ridosso del Ponte Punta Penna. Una situazione di degrado e inciviltà viene alla luce in seguito all’incendio. Necessario intervenire per salvare una delle zone più belle della città.