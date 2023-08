Taranto: UGLM, ‘Ancora un incidente in Acciaierie d’Italia’

“Ancora un incidente che fortunatamente non ha arrecato danni ai lavoratori ma che obbligherà alla fermata di un impianto di colaggio dell’acciaieria 2 di Taranto”. Ad annunciarlo è Alessandro Dipino, segretario provinciale della UGL Metalmeccanici di Taranto.

“Abbiamo più volte segnalato all’azienda e alle istituzioni le gravissime condizioni in cui vertono gli impianti di Acciaierie d’Italia senza essere ascoltati, anzi, venendo additati come catastrofici – continua Dipino -. Fortunatamente, non ci risultano lavoratori coinvolti nell’incidente che però ha determinato la fermata della Colata Continua numero 2 dell’acciaieria 2, uno dei pochissimi impianti ancora in marcia nello stabilimento”.

“Cosa si dovrà attendere affinché, chi di competenza, intervenga mettendo fine a questa continua distruzione degli impianti, al sempre più probabile coinvolgimento dei lavoratori in eventi mortali o comunque lesivi degli stessi, nonché alla perdita di credibilità nei confronti dei clienti con conseguente ulteriore perdita di quote di mercato?”, conclude Dipino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp