2 Settembre 2025

Taranto, ufficiali gli acquisti di Fallani, Russo, Magrì e Kordic

Massimo Todaro 2 Settembre 2025
centered image

Il Taranto ufficializza quattro innesti: tra loro Fallani, Russo, Magri e il croato Kordic.

Il Taranto accelera sul mercato e rinforza la rosa con quattro nuovi acquisti in vista dell’esordio in campionato, fissato per giovedì 4 settembre contro la Nuova Spinazzola. Il direttore sportivo Riccardo Di Bari ha chiuso operazioni mirate che arricchiscono la squadra con esperienza, qualità e giovani prospettive.

In porta arriva Mattia Fallani, classe 2001 originario di Firenze. Cresciuto nei settori giovanili della Fiorentina e della Spal, ha già vestito le maglie di Grosseto, Recanatese, Renate e Turris, confermandosi un profilo affidabile e con margini di crescita.

In attacco torna a vestire il rossoblù Nicola Russo, tarantino doc classe 1991, reduce da una straordinaria stagione con il Massafra, dove ha realizzato 23 reti. Per lui si tratta di un ritorno nello stadio che lo aveva visto protagonista, questa volta con la maglia del Taranto.

Dal Brindisi arriva il giovanissimo terzino destro Simone Magrì, classe 2008, già utilizzato nella seconda parte della scorsa stagione proprio con il Taranto in Serie C. Una scommessa per il futuro, pronta però a giocarsi le sue carte già in questa annata.

Il reparto offensivo si completa con l’arrivo del centravanti croato Ante Kordic, classe 1992. Attaccante fisico e d’esperienza, ha militato in Italia dal 2021/22 con Brindisi e Molfetta, prima di proseguire con Francavilla in Sinni, Favl Cimini Viterbo e, nell’ultima stagione, con la ViPo Trento in Eccellenza.

centered image

