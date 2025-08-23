Taranto, ufficiale: rinviata anche la seconda giornata di campionato

La squadra di Ciro Danucci debutterà il 7 settembre con il Polimnia: ora, per i rossoblu sono 8 i turni infrasettimanali

Il Taranto ha annunciato il rinvio della gara in programma giovedì 4 settembre, valida per la seconda giornata di campionato, con lo Spinazzola. La decisione è arrivata a seguito della richiesta inoltrata dal club ionico alla LND Puglia, che ha accolto l’istanza disponendo ufficialmente il rinvio dell’incontro.

Dopo lo stop della prima giornata (il 31 agosto con l’UC Bisceglie), anche la seconda sfida stagionale del Taranto non si giocherà. I rossoblu debutteranno in campionato alle 15.30 di domenica 7 settembre: allo stadio Italia di Massafra ospiteranno il Polimnia. Restano dunque da definire le nuove date per i recuperi delle gare: ora, per la squadra di Ciro Danucci sono ben 8 i turni infrasettimanali.

