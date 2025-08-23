23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto: Emmanuele Mastrodonato

Taranto, ufficiale: rinviata anche la seconda giornata di campionato

Dante Sebastio 23 Agosto 2025
centered image

La squadra di Ciro Danucci debutterà il 7 settembre con il Polimnia: ora, per i rossoblu sono 8 i turni infrasettimanali

Il Taranto ha annunciato il rinvio della gara in programma giovedì 4 settembre, valida per la seconda giornata di campionato, con lo Spinazzola. La decisione è arrivata a seguito della richiesta inoltrata dal club ionico alla LND Puglia, che ha accolto l’istanza disponendo ufficialmente il rinvio dell’incontro.

Dopo lo stop della prima giornata (il 31 agosto con l’UC Bisceglie), anche la seconda sfida stagionale del Taranto non si giocherà. I rossoblu debutteranno in campionato alle 15.30 di domenica 7 settembre: allo stadio Italia di Massafra ospiteranno il Polimnia. Restano dunque da definire le nuove date per i recuperi delle gare: ora, per la squadra di Ciro Danucci sono ben 8 i turni infrasettimanali.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi: cuore, squadra e città, riparte il Brindisi calcio

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Basket A2/M, Valtur Brindisi: sotto canestro arriva Mabor Dut Biar

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Basket A2/M, Valtur Brindisi e Kevin Ndzie si separano

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, il Brindisi si presenta a stampa e tifosi

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Barletta, ecco Figliola e Iovieno

23 Agosto 2025 Antonio Gargano

Cerignola, dal Cagliari arriva il giovane portiere Iliev

23 Agosto 2025 Antonio Specchio

potrebbe interessarti anche

Cassano, rissa in centro: sei arresti

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Bari, Piano festival al via

23 Agosto 2025 Antonio Bucci

A Francavilla Fontana torna “QCINE”

23 Agosto 2025 Radio Antenna Sud