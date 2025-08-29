Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci

Il Taranto calcio ufficializza un nuovo innesto offensivo: si tratta di Oscar Maltezi, attaccante esterno classe 2001.

Nelle ultime due stagioni, Maltezi ha vestito la maglia del Fossano, con cui ha messo a segno 6 reti in Serie D. In carriera ha giocato anche nell’Imperia, ma la sua formazione calcistica è iniziata nel settore giovanile del Genoa, con esperienze nella Primavera e nella Berretti del Bari. Giocatore duttile, capace di agire sia da esterno offensivo che in posizione più arretrata, rappresenta un profilo giovane e di prospettiva.

Il calciatore ha firmato il contratto nel pomeriggio di venerdì 29 agosto ed è a disposizione di Ciro Danucci.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author