Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci

Il Taranto calcio ufficializza un nuovo innesto offensivo: si tratta di Oscar Maltezi, attaccante esterno classe 2001.
Nelle ultime due stagioni, Maltezi ha vestito la maglia del Fossano, con cui ha messo a segno 6 reti in Serie D. In carriera ha giocato anche nell’Imperia, ma la sua formazione calcistica è iniziata nel settore giovanile del Genoa, con esperienze nella Primavera e nella Berretti del Bari. Giocatore duttile, capace di agire sia da esterno offensivo che in posizione più arretrata, rappresenta un profilo giovane e di prospettiva.
Il calciatore ha firmato il contratto nel pomeriggio di venerdì 29 agosto ed è a disposizione di Ciro Danucci.
