TARANTO – Giuseppe Giovinco non è più un calciatore del Taranto. L’attaccante ha rescisso il contratto che lo legava al Taranto fino al giugno del 2023. La notizia era nell’aria, dal momento che il fantasista torinese non era stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Sturno. Si registrano diversi malumori nella piazza ionica, che con la perdita del suo fantasista può creare diversi problemi soprattutto a livello tecnico e tattico visto lo spessore del 32 enne torinese in termini di esperienza. Anche Andrea Saraniti è nella lista dei partenti e nelle prossime ore potremmo avere risvolti anche in merito al suo destino. Per lui come per Giovinco prevista la risoluzione contrattuale.

IL COMUNICATO La società Taranto Football Club 1927 comunica che in data odierna è addivenuta alla risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Giovinco. Ringraziamo lo stesso per aver contribuito alla salvezza nella scorsa stagione. Auguriamo a Giuseppe le migliori fortune professionali.