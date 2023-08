Taranto: Ufficiale Fiorani, rescinde Semprini

Dopo Francesco Orlando, il Taranto ha ufficializzato anche Marco Fiorani sino al 30/06/2024. Classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli. Nonostante la sua giovane età, il neo-centrocampista rossoblù vanta già oltre 100 presenze tra i professionisti, arrivate con le maglie di Ravenna, Teramo e Messina.

Intanto, come anticipato a Blunote da Eziolino Capuano, Mauro Semprini ha trovato l’accordo per la risoluzione del contratto che lo legava al Taranto fino al giugno del 2025. Restano ai margini del progetto solo Infantino e Guida, che non si stanno allenando perché infortunati: entrambi avrebbero inviato al club i certificati medici.

