Taranto, ufficiale: ecco la nuova Giunta comunale

TARANTO – Il neo sindaco di Taranto Piero Bitetti ha ufficializzato la Giunta Comunale: “Ora – afferma Bitetti – anche la giunta è pronta a mettersi al lavoro per Taranto. Con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, prosegue il primo cittadino, abbiamo definito la squadra di governo della città che dovrà operare in spirito di totale collaborazione tra gli assessorati.

Ringrazio tutte le forze politiche e l’intera coalizione per il contributo offerto in questo percorso.

Ora siamo pronti a metterci al lavoro per Taranto, con impegno, competenza e visione.”

Ecco l’elenco completo con nomi e deleghe:

Mattia Giorno (Pd): Progetti, opere e finanziamenti strategici, rapporti internazionali, grandi eventi, innovazione e politiche giovanili con delega di vice sindaco.

Cataldino Giovanni (assessore tecnico) : Coordinamento Strategico dell’Azione di Governo e Governance delle Società Partecipate.

Cosa Francesco (Per Bitetti): Attività Produttive per Blue Economy, Economia di prossimità per il Commercio e l’Artigianato, Rapporti Istituzionali con la Regione in materia di Sviluppo e Occupazione;

Gravame Fulvia (Avs – socialismo xxi – possibile): Transizione Ecologica, Ambiente, Forestazione Urbana, Verde Urbano, Parchi Riserve e Aree Protette, Filiera del Recupero e del Riciclo;

Lincesso Sabrina (Unire): Servizi Sociali e Politiche Abitative

Lonoce Lucio (Pd): Lavori Pubblici

Patronelli Giovanni (Con Bitetti): Urbanistica, Demanio marittimo, Riqualificazione Urbana per i Quartieri, le Coste ed il Litorale. Mobilità;

Simeone Maria Lucia (Dc): Tributi, Pubblica Istruzione

Stamerra Federica (Pd); Patrimonio, Personale e Politiche del Lavoro;

