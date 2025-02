Taranto, ubriaco dà in escandescenze in un bar: arrestato

TARANTO – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, tentata rapina e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’intervento della Squadra Volante è avvenuto in un bar di via Di Palma, nel cuore della città, dopo la segnalazione di un avventore in evidente stato di ebbrezza che, fuori controllo, avrebbe minacciato e aggredito il personale del locale.

All’arrivo degli agenti, il 35enne si sarebbe ulteriormente agitato, pronunciando frasi oltraggiose e opponendo resistenza alla richiesta di identificazione, arrivando persino a tentare di aggredire fisicamente i poliziotti. Dopo momenti di tensione, è stato bloccato e caricato con difficoltà sull’auto di servizio.

Le testimonianze raccolte dai dipendenti del bar hanno permesso di ricostruire la vicenda: dopo aver consumato diversi bicchieri di liquore, l’uomo avrebbe rifiutato di pagare il conto e avrebbe aggredito due camerieri, fino all’arrivo risolutivo delle forze dell’ordine.

Dopo la formalizzazione degli atti, il 35enne è stato arrestato e trasferito presso la locale Casa Circondariale, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

