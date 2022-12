Taranto: Tutti in vacanza fino al 3 gennaio

È ufficialmente terminato il 2022 del Taranto. La squadra, agli ordini di Capuano, ha svolto il consueto richiamo di preparazione tra le vacanze di Natale e quelle per il Capodanno con tre giorni di allenamento allo stadio Erasmo Iacovone. La seduta pomeridiana il 28 dicembre e le due doppie di 29 e 30 hanno scandito il ritmo del lavoro prettamente incentrato su allenamenti aerobici focalizzati sulla forza intervallati ad esercizi con il pallone.

Al termine della seduta di venerdì 30 dicembre, tradizionale rompete le righe con auguri e buoni auspici per l’incombente 2023 che per i rossoblu inizierà in maniera ufficiale con la trasferta di Catanzaro del prossimo 7 gennaio alle 17.30.

Piccola variazione di calendario per quel che concerne la ripresa degli allenamenti fissata per martedi 3 gennaio, anziché il 2 come inizialmente programmato. I rossoblu si ritroveranno allo stadio Iacovone per una doppia seduta. Da valutare per lo staff medico ci saranno innanzitutto le condizioni fisiche dei lungodegenti Diaby e Panattoni. Restano indisponibili Infantino e Raicevic.

