Taranto, turista derubata in stazione: denunciato un uomo

È stato denunciato in stato di libertà l’uomo ritenuto responsabile del furto ai danni di una turista milanese avvenuto lo scorso 5 agosto nella stazione ferroviaria di Taranto.

L’episodio aveva visto sparire uno zaino con all’interno beni personali e documenti della donna. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto hanno riconosciuto l’autore mentre si trovava nel piazzale della stazione, in procinto di salire su un autobus diretto a Bari.

Fermato per un controllo, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e consegnato parte della refurtiva ancora in suo possesso: un tablet, un telefono cellulare e due schede di memoria. I beni sono stati restituiti alla vittima, che aveva già recuperato i documenti personali rinvenuti nei giorni scorsi su un autobus.

L’intervento della Polfer ha così consentito di chiudere rapidamente il caso, restituendo alla turista gli oggetti sottratti e assicurando il presunto autore del furto alla giustizia.

