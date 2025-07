Taranto, Turco: “Troppa rabbia, la vera battaglia è ambientale”

Il vicepresidente del M5S: “Non si risolve nulla con urla e minacce, ci vuole unità per contrastare AIA e accordo sul siderurgico”

In un momento particolarmente delicato per la città di Taranto, stretta tra tensioni istituzionali e scelte strategiche sul futuro dell’ex Ilva, interviene il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, per richiamare alla responsabilità civile e politica tutti gli attori coinvolti.

“Taranto sta vivendo alcuni dei suoi giorni più difficili in merito al futuro dell’ex Ilva, ed è comprensibile che gli animi possano scaldarsi su un tema così antico e cruciale”, osserva Turco ricordando l’impegno pluriennale del MoVimento 5 Stelle sui fronti di ambiente, salute e lavoro.

Il parlamentare rivolge un messaggio di solidarietà al sindaco Piero Bitetti e al giornalista Luciano Manna, i quali hanno denunciato di aver subito comportamenti offensivi e ingiuriosi durante e dopo l’assemblea cittadina tenutasi ieri presso Palazzo di Città.

“La politica è fatta da esseri umani, che a ogni livello hanno il dovere di confrontarsi basandosi sul rispetto reciproco. La rabbia per il dramma del siderurgico non giustifica atteggiamenti antidemocratici o riottosi”, aggiunge Turco sottolineando come simili episodi finiscano col deviare l’attenzione dell’opinione pubblica dal tema principale, ossia l’eventuale proroga della produzione a carbone per altri dodici anni, verso dinamiche marginali e divisive.

L’esponente pentastellato rivolge quindi un invito all’unità dei cittadini e alla costruzione di un fronte comune: “Difendiamo i nostri diritti senza che nessuno alzi la voce tanto da sovrastare quella di chi gli siede accanto”. L’obiettivo, ribadisce, deve restare chiaro: “Contrastare un’AIA e un accordo interministeriale che ci condannano ancora una volta a subire gli effetti dell’inquinamento”.

Turco auspica un’azione coesa e determinata per chiudere le fonti inquinanti, avviare le bonifiche, garantire tutele concrete ai lavoratori e accelerare la riconversione economica, sociale e culturale del territorio tarantino.

