Taranto, Turco: “Discontinuità con l’amministrazione Melucci”

Il Movimento 5 Stelle prosegue il suo impegno per il cambiamento di Taranto e, alla luce degli ultimi sviluppi politici, ha indetto un’assemblea pubblica aperta a iscritti, simpatizzanti e cittadini. L’incontro si terrà sabato 15 marzo alle ore 18:30 presso l’Hotel Plaza e sarà un’occasione per definire le priorità del percorso elettorale e discutere sulla scelta del candidato sindaco da proporre alle altre forze progressiste.

“Il M5S ribadisce la necessità di costruire una coalizione limitata alle sole forze progressiste, garantendo una netta discontinuità rispetto alla precedente Amministrazione Melucci. Diciamo no al trasformismo politico e vogliamo tutelare l’etica pubblica, per contrastare l’astensionismo e favorire una partecipazione attiva dei cittadini”, ha dichiarato il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi sulle sfide future di Taranto e per coinvolgere la cittadinanza in un concreto processo di rinnovamento del Consiglio comunale.

