Taranto, truffa: Baldassari respinge le accuse, udienza rinviata

Si è tenuta questa mattina l’udienza preliminare relativa alle presunte false attestazioni e turbative d’asta nella Casa Circondariale di Taranto. Il procedimento trae origine dai rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza nel corso dell’informativa ‘Pandora’, condotta tra il 2020 e il 2022, da cui è scaturita la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 9 persone.

Nel mirino degli inquirenti è finita anche l’ex direttrice del carcere ionico e consigliera comunale Stefania Baldassari, accusata di aver attestato falsamente la propria presenza nel luogo lavorativo, traendo così un profitto ritenuto “ingiusto” della PM Vittoria Petronella di circa 6mila euro.

Nella giornata di oggi, Baldassari si è sottoposta ad un interrogatorio di tre ore dinanzi al GUP Caroli, assistita dall’avvocato Emidio Attavilla, in cui ha chiarito di non aver percepito indennizzi dal Comune per la mancata partecipazione alle commissioni consiliari. In merito alla presunta truffa, i fatti risalirebbero al periodo Covid, in cui secondo l’ex direttrice del carcere sostiene di aver agito nel rispetto delle circolari ministeriali.

Le gare monitorate

I finanzieri avrebbero monitorato anche la gara per l’affidamento del servizio di ideazione e sviluppo della piattaforma web per la pubblicazione dei prodotti realizzati dal laboratorio di pasticceria della Casa Circondariale, finalizzata alla vendita online dei prodotti.

Secondo quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due soggetti, una società avrebbe beneficiato di un’intermediaria, di una funzionaria del carcere di Taranto e di un funzionario amministrativo per turbare l’appalto pari a circa 18mila euro.

L’inchiesta si è anche concentrata sulla gara per l’affidamento dei lavori di impermeabilizzazione all’interno della Casa Circondariale tarantina e sulla fornitura di alcuni utensili per la preparazione e per la cottura di cibi, in cui risultano imputati un dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del Comune di Taranto e tre rappresentanti di altrettante imprese.

Il rinvio del GUP

Il GUP Caroli ha rinviato l’udienza al prossimo 25 giugno, in cui scioglierà la riserva in merito alle richieste di rito abbreviato e rito abbreviato condizionato all’esame di un testimone da parte di due imputati. Altri due, invece, hanno chiesto il patteggiamento a due e tre anni, avendo già ottenuto il consenso del Pubblico Ministero.

