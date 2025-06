Taranto, trovato in mare il cadavere di un uomo

Nel primo pomeriggio di lunedì 30 giungo, un pattugliatore della Guardia di Finanza ha trovato in mare il cadavere di un uomo a 14 miglia da Bernalda (Matera) e 11 da Capo San Vito (Taranto). L’uomo, poi trasbordato su un mezzo della Guardia Costiera, non è ancora stato identificato pertanto non si sa se si tratti di uno dei quattro dispersi in mare dalla mattinata di domenica 29 giugno, mentre erano a bordo dell’imbarcazione di cui si sono perse le tracce. Di tre scomparsi si conoscono i nomi: Domenico Lanzolla, di 60 anni; Claudio Donnaloia, di 73, e Antonio Dell’Amura, di 61 anni, tutti di Taranto. La quarta persona dispersa risiederebbe a Milano. +++++ Notizia in aggiornamento +++++

Laura Milano