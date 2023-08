TARANTO – È stata individuata e rintracciata la madre che ha dato alla luce nelle scorse ore un neonato, lasciandolo poi davanti a un cassonetto dei rifiuti questa mattina nel centro di Taranto. È una georgiana. Lo apprende l’AGI da fonti sanitarie.

La donna, che sta per essere portata al pronto soccorso dell’ospedale di Taranto Santissima Annunziata e da qui al reparto di Ginecologia, già questa mattina – secondo quanto si apprende – si era recata al punto di primo intervento del Moscati, l’altro ospedale di Taranto, per un controllo. E sarebbe stata notata dai vigilanti all’ingresso, i quali hanno messo poi a disposizione della polizia le immagini della video sorveglianza.

Fin da subito i medici avevano detto che essendo stato trovato il piccino (che pesa 3 chili, è in buone condizioni generali e a cui è stato dato il nome di Lorenzo dal personale dell’Utin dove é ricoverato in osservazione) ancora col cordone ombelicale attaccato, era probabile che una parte di questo fosse rimasto attaccato alla madre che per questo la donna aveva bisogno di immediata assistenza.

Subito dopo il ritrovamento, la Polizia ha avviato la visione delle immagini della videosorveglianza. Questa mattina nel centro di Taranto, all’incrocio tra le vie Principe Amedeo e Pisanelli, si trovavano un uomo e una donna, entrambi con i rispettivi cani a spasso, che si sono messi ad abbaiare.

Quando poi hanno smesso, l’uomo e la donna hanno udito chiaramente il pianto del neonato che era in una borsa di tela, di quelle usate per la spesa, e a quel punto la donna si é chinata vedere meglio. Da qui è poi partito l’allarme. Molto commossi i due che si sono trovati davanti a questa scena.

