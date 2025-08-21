Taranto, tris d’ufficialità: ecco Delvino, Dammacco e Souaré

Il Taranto continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e annuncia l’arrivo di tre nuovi innesti. Si tratta di Fabio Delvino, Gaetano Dammacco e Talla Souaré, calciatori che andranno a rinforzare rispettivamente la difesa, l’attacco e le corsie esterne della formazione rossoblù guidata da mister Ciro Danucci.

Il primo colpo è rappresentato da Fabio Delvino, difensore centrale classe 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Delvino vanta una carriera già ricca di esperienze tra Serie C e D. Ha indossato le maglie di Matera, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Alessandria, Bisceglie e Barletta (nelle giovanili), e nell’ultima stagione ha militato nel Nardò, distinguendosi per solidità e affidabilità nel reparto arretrato. Il centrale pugliese ha già collezionato presenze in Lega Pro e sarà da subito a disposizione dello staff tecnico.

Il secondo volto nuovo è quello di Gaetano Dammacco, anche lui classe 1998. L’attaccante ha firmato con il club ionico e si aggregherà immediatamente alla squadra allenata da Danucci. Giocatore duttile e dalle spiccate qualità offensive, Dammacco rappresenta un’opzione importante per aumentare la profondità del reparto avanzato.

A completare il terzetto di nuovi innesti è Talla Souaré, esterno destro offensivo classe 1997. Il calciatore raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di San Giorgio Ionico. Nella sua carriera ha vestito diverse maglie tra Serie C e D, tra cui quelle di Troina, Potenza, Siracusa, Union Feltre, Acireale, Licata e Gavorrano. Dotato di buona velocità e capacità nel saltare l’uomo, Souaré potrà offrire alternative preziose sulle corsie laterali.

Tre profili funzionali al progetto tecnico-tattico di mister Danucci, pronti a mettersi al lavoro per contribuire agli obiettivi stagionali del Taranto.

