Taranto, tre ragazzi investiti da un auto. Sono in codice rosso

TARANTO – Tre ragazzi sono in codice rosso dopo essere stati investiti da una automobile in Viale unità d’Italia a Taranto.

Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 22 nei pressi di un noto centro sportivo sulla strada che conduce da Taranto a Talsano.

Secondo le prime ricostruzioni quattro ragazzi, tutti minorenni, sono scesi da un bus alla fermata posizionata di fronte al centro sportivo. Mentre attraversavano tre di loro sarebbero stati colpiti in pieno da una Fiat 600: il conducente si è subito fermato per soccorrerli ma la situazione si è rivelata seria. Il quarto ragazzo, invece, è rimasto miracolosamente illeso.

Sul posto sono arrivate subito tre ambulanze del 118 per soccorrere i feriti: immediato anche l’intervento della polizia locale che dovrà stabilire le cause di quanto accaduto. Anche l’uomo alla guida della Seicento, sotto shock dopo l’impatto, è stato trasportato in ospedale.

FOTO E VIDEO FRANCESCO MANFUSO

