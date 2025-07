Taranto, tre minori sorpresi a smontare scooter rubato: denunciati

Tre adolescenti tarantini sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia con l’accusa di ricettazione. Gli agenti del Commissariato Borgo, durante le consuete attività di pattugliamento nel centro di Taranto, hanno individuato in via Mignogna, nei pressi di Villa Peripato, uno scooter parcheggiato in modo sospetto: il mezzo presentava evidenti segni di manomissione sia al nottolino di accensione che al vano portaoggetti, e la ruota posteriore era bloccata da una grossa catena.

Dopo un rapido controllo, i poliziotti hanno scoperto che il veicolo era stato rubato appena il giorno prima. A quel punto è stato predisposto un servizio di osservazione.

Poco dopo, tre ragazzi si sono avvicinati allo scooter e hanno iniziato a smontarne alcune parti, cercando anche di spingerlo sulla carreggiata, chiaramente con l’intenzione di portarlo via. Gli agenti, che stavano seguendo l’operazione a distanza, sono immediatamente intervenuti e hanno bloccato i giovani, tutti minorenni.

Durante gli accertamenti, i tre non hanno potuto fornire spiegazioni convincenti né smentire le proprie responsabilità. Al termine delle formalità, sono stati affidati ai rispettivi genitori e denunciati all’Autorità Giudiziaria competente. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

