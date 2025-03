Taranto, tre auto in fiamme nella notte

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate in via Viola, a Taranto. Le fiamme hanno avvolto inizialmente una Ford, propagandosi poi a una BMW e un’Audi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo, e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author