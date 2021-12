Taranto, travolto da un treno muore un uomo

TRANTO – Tragedia nella serata di domenica a Taranto, un giovane di soli 20 anni, probabilmente di origini pakistane è morto travolto da un treno, la tragedia si è consumata sui binari nei pressi del porto mercantile.

Subito dopo il grave incidente sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto e del distaccamento portuale, sul posto anche gli agenti della Polizia ferroviaria, per appurare la dinamica della disgrazia avvenuta intorno alle 20 a poca distanza dall’Hotspot. Stando a quanto si è appreso, la vittima insieme con due connazionali si erano allontanati dal centro di accoglienza un paio di giorni fa, ma dopo aver girovagato per la città, pare avessero deciso di fare rientro all’interno dell’Hotspot, avrebbero attraversato i binari in gruppo, gli inquirenti sono l lavoro per fare chiarezza. Intanto Trenitalia ha momentaneamente sospeso il traffico.

In corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

+++IN AGGIORNAMENTO +++