Taranto, trattativa con Francesco Magnati del Catanzaro

Il Taranto continua a scandagliare il mercato degli under. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club rossoblù sta trattando l’esterno d’attacco della Primavera del Catanzaro Francesco Magnati. Il calciatore ha iniziato la sua carriera nelle formazioni giovanili del Lecce, per poi passare prima alla Virtus Francavilla e poi al Casarano. Nella scorsa stagione, invece, ha vinto il campionato under 19 con il Catanzaro.

